«Das weiße Schweigen»: Drehschluss für den ersten TVNow-Spielfilm

TV-News

Die Dreharbeiten für das TVNow Original «Das weiße Schweigen», das auf einer wahren Begebenheit basiert, sind abgeschlossen.

Vergangene Woche fiel die letzte Klappe für den ersten eigenproduzierten Film des RTL-Streamingdienst-Anbieters TVNow. Der von der Nordfilm GmbH produzierte Film mit dem Arbeitstitel «Das weiße Schweigen» erzählt eine Geschichte basierend auf wahren Ereignissen über den Serienmörder Niels Högel, der auch unter dem Spitznamen „Todespfleger“ in die Historie der deutschen Kriminalgeschichte einging. Der Film «Das weiße Schweigen» wird schon voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 auf TVNow verfügbar sein, zusätzlich wird der Spielfilm auch auf RTL ausgestrahlt.Inhaltlich dreht sich alles um die Krankenpflegerin Clara Horn, die nach mehrjähriger Kinderpause in den Job zurückkehrt und den deutlich härter gewordenen Klinikalltag zu spüren bekommt – Druck, Stress und Anspannung sind an der Tagesordnung. Doch schnell wird ihr klar, dass etwas nicht stimmt: Es gibt auffällig viele Todesfälle auf ihrer Station. Dies scheint kein Zufall zu sein, denn offenbar ist einer ihrer Kollegen für die Todesfälle verantwortlich. Für Clara beginnt ein regelrechter Höllenritt, bei dem sie nicht nur ihre eigenen Zweifel, sondern auch massiven Widerstand im Kollegium überwinden muss.Ebenso interessant wie die fiktive Geschichte ist auch der reale Hintergrund des Films. Dieser dreht sich um den Krankenpfleger Niels Högel, der 1999 bis 2005 im Rahmen seines Berufes bis zu schätzungsweise 100 Morde beging. Wegen des Nervenkitzels und der Anerkennung seiner Kollegen spritzte er seinen Patienten ohne ärztliche Anordnung ein Mittel, das lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen sowie einen Blutdruckabfall auslöst, um sie anschließend reanimieren zu können. Viele Patienten überlebten Högels perfides Spiel nicht, sodass es zu einer Anklage für 100 Morde kam, was als eine der größten deutschen Mordserien gilt.Im Fokus der Verfilmung der Gräueltat stehen zunächst die Opfer und angehörigen sowie das System des deutschen Klinikalltags. Produziert wird «Das weiße Schweigen» von Kerstin Ramcke und Nadine Lewerenz. Hauke Bartel ist Bereichsleiter der Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Unter seiner Leitung fungiert Nico Grein als Executive Producer. Die Leitung am Set liegt bei Esther Gronenborn, die mit Sönke Lars das Drehbuch des Spielfilms verfasste. In den Hauptrollen spielen Julia Jentsch und Kostja Ullmann.