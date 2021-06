BBC rebootet «Der Schwächste fliegt»

England

Der Fernsehsender wird insgesamt zwölf neue Promi-Varianten produzieren.

Der Fernsehsender BBC One wird eine neue Staffel vonproduzieren, das in Deutschland unter dem Titel «Der Schwächste fliegt» mit Sonja Zietlow ausgestrahlt wurde. Die neue Staffel, die von Comedian Romesh Ranganathan moderiert wird, besteht aus zwölf Ausgaben, die jeweils 45 Minuten dauern. Die neue Sendung kommt nicht etwa aus London, sondern wird von BBC Studios Entertainment in Glasgow, Schottland aufgezeichnet.Die Show wurde zu einem der erfolgreichsten Formate der BBC und wurde schließlich in über 100 Ländern weltweit ausgestrahlt, darunter auch in den USA. In den USA moderiert «Glee»-Bösewicht Jane Lynch derzeit eine Neuauflage. Ranganathan ist einer der gefragtesten Moderatoren Großbritanniens. Ranganathan sagte: "Es ist eine Ehre, gebeten zu werden, eine im Grunde genommen TV-Institution zurück auf unsere Bildschirme zu bringen. Anne [Robinson] war eine fantastische Moderatorin und in ihre Fußstapfen zu treten, ist ein angstauslösendes Privileg. Ich hoffe, dass wir einen Weg gefunden haben, sowohl die Fans der Serie glücklich zu machen als auch ein neues Publikum für die Serie zu begeistern. Wenn nicht, akzeptiere dies als meine Entschuldigung.""«Weakest Link» war immer ein großer Publikumsliebling und Anne Robinson war eine großartige und formidable Moderatorin. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie Romesh seinen eigenen, einzigartigen Moderationsstil in eine der denkwürdigsten Rollen des Fernsehens einbringt", fügte Kate Phillips, BBCs Director of Entertainment, hinzu.