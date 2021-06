ZDF: Mit dem «Traumschiff» gegen das EM-Achtelfinale

Quotennews

Die alte Folge bescherte dem Sender ein zufriedenstellendes Ergebnis. Besser lief es für den Sender im Mittagsprogramm. Hier lief Sonja Zietlows neue Dokusoap an.



Das ZDF wählte am Vorabend eine alte Folge der Urlaubsserieaus dem Jahr 2014, um gegen die starke Fußballkonkurrenz im Ersten anzukommen. Damit lockte der Sender zumindest 4,14 Millionen Fernsehende. Dies spiegelte sich in einem guten Marktanteil von 14,0 Prozent wider. Auch die 0,52 Millionen Jüngeren lagen mit 6,1 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Die Krimiseriefiel im Anschluss jedoch auf 1,98 Millionen Zuschuaer und maue 7,5 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieb nur eine mickrige Quote von 2,0 Prozent übrig.Ab 11.45 Uhr strahlte der Sender denaus, was 1,71 Millionen Fernsehende überzeugte und somit einen hohen Marktanteil von 16,3 Prozent erreichte. Bei den 0,25 Millionen jüngeren Interessenten stand sogar eine starke Sehbeteiligung von 9,4 Prozent auf dem Papier. Im Anschluss folgte eine neue Episode der Dokusoap. Mit 1,72 Millionen Zuschauern und 16,1 Prozent Marktanteil änderte sich das Ergebnis auf dem Gesamtmarlt kaum. Die 0,28 Millionen Jüngeren verbesserten sich hingegen auf eine herausragende Quote von 10,6 Prozent.Ab 14.55 Uhr startete mitdie erste Folge einer neuen Dokusoap. Die Moderatorin sorgt dafür, dass Frauchen und Herrchen auch wirklich den passenden Hund bekommen. Die Auftaktfolge überzeugte 1,21 Millionen Fernsehende und landete somit bei einem passablen Marktanteil von 11,3 Prozent. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen war das Interesse etwas größer, so dass hier eine starke Quote von 9,2 Prozent verbucht wurde.