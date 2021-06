«Doctor Who»: Olly Alexander wird nicht der nächste Doctor

England

Der Schauspieler der Serie «It’s A Sin» teilte mit, dass er die Rolle nicht übernehmen wird.

Alle drei bis fünf Jahre wird der Hauptdarsteller von «Doctor Who» getauscht. Die Serie um einen außerirdischen, der mit seiner Zeitmaschine durch das Universum fliegt und auf gefährliche Abenteuer stößt, wird auch in den kommenden Jahren weitergehen. Jedoch wird «It’s A Sin»-Star Olly Alexander nicht die Hauptrolle spielen.«It’s a Sin»-Schöpfer und der ehemalige «Doctor Who»-Headautor Russel T. Davies hatte sich für Alexander eingesetzt. ‚The Sun‘ berichtete am Sonntag, dass der Years and Years-Sänger die Rolle übernehmen könnte. "Olly steht kurz davor, als der neue Doctor angekündigt zu werden. Die Verhandlungen sind in einem fortgeschrittenen Stadium", behauptete ‚The Sun‘ unter Berufung auf eine Quelle.Am Montag jedoch gab Alexanders Management, ein Statement heraus, das dicht mit «Doctor Who»-Insiderwitzen gespickt war und schließlich die Verbindung dementierte – zumindest vorerst. Derzeit ist Jodie Whittaker der aktuelle Doctor und sie hat noch nicht mitgeteilt, dass sie die Rolle abgebe.