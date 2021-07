Blockbuster-Battle

Diese Woche muss sich King Arthur mit der Manhattan Queen messen. Nebenbei tritt auch noch Creed mithilfe von Sylvester Stallone als Rocky Balboa in den Ring. Wer gewinnt das Battle?

(Sat.1, 20:15 Uhr)J.Lo in einer sympathischen Feelgood-Komödie: Maya, Co-Filialleiterin in einem Supermarkt in Queens, träumt vom Chefposten - doch dazu fehlt ihr der nötige Schulabschluss. Ihre Freundin Joan hat schließlich eine Idee: Sie lässt ihren Sohn Mayas Lebenslauf aufpolieren, ohne dass diese davon weiß. Der Plan geht auf. Maya bekommt einen Job als Marketing-Beraterin in einer Kosmetikfirma und blüht regelrecht auf. Doch kann sie ihre falsche Identität auch aufrechterhalten?Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Adonis "Donnie" Creed, der uneheliche Sohn des legendären Boxchampions Apollo Creed, hat seinen Vater nie kennengelernt. Obwohl er einen gut bezahlten Job hat, ist seine große Leidenschaft das Boxen. Nachdem er sich einen Namen als Amateur-Boxer gemacht hat beschließt Donnie, in die Profi-Liga zu wechseln. Er reist nach Philadelphia, um Rocky Balboa, den einstigen Rivalen und späteren besten Freund seines Vaters um Unterstützung zu bitten. Dieser lehnt zunächst ab, merkt aber bald, dass Donnie jene Kraft und Entschlossenheit geerbt hat, für die Apollo bekannt und gefürchtet war. Obwohl er selbst mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat beginnt Rocky, den jungen Fighter für seinen ersten großen Profi-Kampf zu trainieren.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Guy Ritchie inszeniert Charlie Hunnam als sagenhaften König Arthur: Vortigern, der Bruder des mächtigen König Uther, tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Der Thronfolger Arthur wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf mit seinem Onkel um seine rechtmäßige Thronfolge aufnehmen.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDB User Rating: 7