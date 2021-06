«RTL Direkt»: Neues Format von Jan Hofer hat einen Namen

TV-News

RTL-Chefkorrespondent und Moderator Lothar Keller wird für «RTL Direkt» als Redaktionsleiter agieren.

Neben der Trennung von Dieter Bohlen war die Personalie Jan Hofer wohl die aufsehenerregendste Neuverpflichtung von RTL in den vergangenen Monaten und diente als ein erster Fingerzeig in die Richtung, in die RTL in Zukunft gehen möchte. Angekündigt wurde ein neues Nachrichtenformat, das Hofer in der Primetime moderieren soll. Darüber hinaus hielt man sich in Köln allerdings noch in Stillschweigen, selbst bei den Screenforce Days kam das Format nur kurz zu Sprache. Lediglich der Sendungsstart wurde mit dem 16. August bekannt gegeben. Zudem erwähnte man, dass die Sendung aus Berlin kommen solle. Nun hat das Format auch einen Namen erhalten, der typisch für die Nachrichtenschiene bei RTL recht simpel gehalten ist:Mit der Bekanntgabe des Sendungstitels hat RTL auch verraten, wer Redaktionsleiter des Formats werden soll. Diese Stelle übernimmt RTL-Chefkorrespondent und Moderator Lothar Keller. Keller ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen für den Sender tätig. Zunächst arbeitete er als Redakteur bei «RTL Aktuell» sowie als Reporter. Seit 2000 ist er politischer Korrespondent im Berliner Hauptstadtstudio. Von 2006 bis 2016 war Keller zudem für «RTL Aktuell» als Moderator im Einsatz. Seit 2017 gehört er zum Moderationsteam des «RTL Nachtjournals». „Ich freue mich sehr, dass Lothar diese Aufgabe übernimmt. Durch seine Erfahrungen als Moderator von «RTL Aktuell» und dem Nachtjournal sowie als politischer Chefkorrespondent in Berlin ist er in der neuen Rolle als Redaktionsleiter die Idealbesetzung für unser neues Primetime-Format. Ich wünsche ihm sowie dem gesamten Team viel Erfolg und Spaß mit der spannenden Aufgabe“, kommentierte Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, die Besetzung Kellers.Keller sagt selbst über seine neue Aufgabe: „Eine ganz neue Sendung für das RTL-Abendprogramm zu verantworten, ist eine tolle Herausforderung. Ich freue mich sehr darauf, dieses Format gemeinsam mit Jan Hofer und der Redaktion zu entwickeln und rechtzeitig zur heißen Phase des Bundestagswahlkampfs an den Start zu bringen.“Als Sendechefs verpflichtete RTL zudem Waleksa Niermann und Jan Liebold. Niermann wechselt von Finale Frame zum Kölner Sender, dort war sie als Redaktionsleiterin und Reporterin tätig. Für sie bedeutet der Wechsel auch einen Wechsel zu alter Wirkungsstätte, denn sie arbeitet zwischen 2012 und 2018 im Berliner Hauptstadtstudio der Mediengruppe RTL als Chefin vom Dienst und Leiterin des VIP-Teams. Liebold war bislang für den Norddeutschen Rundfunk und das Investigativ-Ressort von NDR WDR und ‚Süddeutsche Zeitung‘ als Chef vom Dienst, Redakteur und Reporter tätig.