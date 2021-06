«Tod in»: ZDF springt auf den True-Crime-Zug

TV-News

Die True-Crime-Sendung wird von Sven Voss und Lydia Benecke moderiert.

Das ZDF hat die Zeichen der Zeit erkannt und erweitert seinen Krimi-Programmbereich um die Farbe „True-Crime“. Wie man nun angekündigt hat, startet man am 11. August die True-Crime-Reihe, die insgesamt vier Folgen umfasst. Die lineare Ausstrahlung erfolgt allerdings erst spät am Abend ab 23:15 Uhr, dann präsentiert der Mainzer Sender gleich zwei Folgen, eine aus Wales und die andere aus Nordfriesland. Die beiden anderen Folgen sind bereits einen Tag später geplant, zur selben Sendezeit. Am 12. August geht es dann erst nach Berlin und um Mitternacht in die Bretagne.Moderiert wird das Format von ZDF-Moderator Sven Voss und Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die vor Ort die Hintergründe eines aufsehenerregenden Kriminalfalls untersuchen. Dabei trifft Voss die Mordermittler der einzelnen Fälle und analysiert zusammen mit Benecke die Hintergründe der Gewalttaten.Während «Mord in…» unter der Regie von Bernd Reufels Mitte Januar im ZDF ausgestrahlt wird, steht die True-Crime-Doku-Reihe bereits ab Mittwoch, 4. August mit allen vier Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.