Drehstart für das neue Sky Original «Impero»

Mit «Impero» bringt Sky erstmals die Geschäfte des Transfermarktes im Fußball in eine Serie.

Es geht um geheime Verhandlungen, millionenschwere Deals und die manchmal verdeckten Hintergedanken im Transfermarkt des Fußballsports. In dem neuen Sky Original «Impero» wird dieser erstmals Gegenstand einer fiktionalen Serie. Geschrieben wurde die achtteilige Fußballserie von Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomelidis sowie Marcello Olivieri. Fabio Resinaro und Nico Marzano übernehmen die Regie.Inhaltlich behandelt «Impero» das Auf und Ab während einer der spannendsten Phasen in der Welt des Fußballs und beleuchtet die Arbeit eines Fußballmanagers von den wirtschaftlichen und politischen Interessen, die hinter der Verpflichtung eines Fußballspielers stehen, über den Erfolg einer ganzen Mannschaft bis hin zu den Auswirkungen, die das Business auf das Privatleben der Protagonisten ausübt.Der Executive Vice President Programming Sky Italia, Antonella d'Errico, erklärt «Impero» als ein Blick „hinter die Kulissen dieser großartigen Show, die sich italienischer Fußball nennt. Durch eine fiktive Geschichte eines Mannes, der zu Unrecht alles verloren hat und versuchen wird, wieder an die Spitze aufzusteigen, werden wir die verborgensten und unbekanntesten Seiten dieser Welt sowie ihre Dynamik der Macht erkunden.“Die Dreharbeiten finden derzeit in Mailand statt, es wird aber auch in Rom und Sardinien gedreht. Mit dabei sind in den Hauptrollen Francesco Montanari, Elena Radonicich und Giancarlo Giannini. Zu sehen sein wird «Impero» in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie allen anderen Sky Märkten. Für den internationalen Vertrieb ist die NBCU Global Distribution im Auftrag von Sky zuständig.