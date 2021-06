CMT Music Awards ziehen um

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen bei ViacomCBS geben der Musik-Gala einen neuen Fernsehsender.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die CMT Awards im vergangenen Jahr erst im Oktober statt im Juni ausgestrahlt, die Macher der Show wechselten auf eine Freiluftbühne in Nashville, Tennessee. In diesem Jahr lief die Veranstaltung wieder in der Bridgestone Arena, dort könnte sie auch 2022 stattfinden.Aufgrund der hohen Einschaltquoten, die die CTM Awards nicht nur bei CMT, MTV, MTV2, Logo, TV Land und Paramount Network verbuchten, wird die Show im kommenden Jahr bei CBS laufen. Während alle anderen Award-Shows in diesem Jahr deutliche Reichweiten einbüßten, baute man die Reichweite um zehn Prozent aus. Bei den jungen Zuschauern ging es um 32 Prozent aufwärts.Unterdessen ließ CBS die Zahlungsfrist der Academy of Country Music Awards verstreichen. Insider schätzen, dass sich der Sender NBC wieder die ACM holen wird. ABC hat die Country Music Association Awards im Programm und verlängerte das Angebot bis 2026. Sollte der Deal mit NBC klappen, haben alle drei großen Networks Country-Award-Shows im Programm.