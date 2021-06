HBO Max ordert mehr «Made for Love»

US-Fernsehen

Die Serie mit «How I Met Your Mother»-Star Cristin Milioti geht weiter.

Basierend auf dem Roman von Alissa Nutting: HBO Max bestellt eine zweite Staffel der Fernsehserie, in der «How I Met Your Mother»-Star Cristin Milioti die Hauptrolle spielt. Die Geschichte dreht sich um Miliotis Charakter Hazel Green, eine 30-Jährige, die nach einer jahrzehntelangen, erstickenden Ehe mit einem Tech-Milliardär, gespielt von Billy Magnussen, auf der Flucht ist, ihr Ehemann hat ihr allerdings einen Chip ins Gehirn implantiert, um ihre "emotionalen Daten" zu verfolgen."«Made for Love» ist witzig, düster und absolut einzigartig", sagt Suzanna Makkos, exec VP of Original Comedy und Adult Animation bei HBO Max. "Wir sind begeistert, dass wir uns mit diesem Traumteam aus talentierten Produzenten, einer unglaublichen Besetzung und CGI-Delphinen wiedersehen, um das nächste Kapitel dieser spannenden Geschichte zu erzählen.""Wir sind begeistert, dass wir die Chance bekommen, wieder mit unserer unglaublichen Besetzung und Crew zu arbeiten. Wir hätten die Übernahme schon früher bekannt gegeben, aber es war ein Biest, Dianes Vertrag abzuschließen. Jeder denkt, dass sie eine Puppe ist, aber sie ist ein echter harter Brocken", witzelten Lee und Nutting.