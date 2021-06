«Streetfood Challenge»: Die neue Vorabendsendung bei ZDFneo

TV-News

ZDFneo strahlt die neue Vorabendsendung «Streetfood Challenge» in einer Probewoche im August aus und verkündet einen Ausstrahltermin für «Andere Eltern».

Für die neue ZDFneo Sendung «Streetfood Challenge» wurden bislang nur fünf Folgen produziert. Das hat den Grund, da das neue Vorabendprogramm in einer Woche ab dem 9. August um 17:45 Uhr zunächst getestet wird. In dem neuen Format treten sechs verschiedene Teams gegeneinander an und müssen zeigen, wer am besten das Kochen, Planen und Kalkulieren unter einen Hut bringen kann.Was schließlich zählt, ist der Profit. Nur das Team mit dem besten Wareneinsatz, Portionierung und Preisgestaltung kommt ins Finale und bekommt damit auch eine Chance auf die Siegprämie in Höhe von 3.000 Euro. Jeden Tag sind die Kandidaten größerem Stress ausgesetzt, indem die mögliche Kundenanzahl stetig steigt. Begleitet wird der einwöchige Wettbewerb von Moderator Alexander Kumptner.Darüber hinaus veröffentlichte ZDFneo auch den Sendetermin der TNT-Comedy-Serie «Andere Eltern», welche am Dienstag, dem 10. August ab 23:15 Uhr in einer Doppelfolge starten wird. Da ZDFneo jedoch mit der Veröffentlichung aller Folgen in der Mediathek nicht warten möchte, wird die komplette erste Staffel in der Nacht vom 10. Auf den 11. August gezeigt. Staffel zwei folgt anschließend in der nächsten Nacht. Nach deren Ausstrahlung stehen die Folgen auch in der ZDFmediathek zum Streamen bereit.