«Wanda Diamond League»: Sky überträgt aus Oslo

TV-News

Am kommenden Wochenende findet das vierte Meeting der «Wanda Diamond League» in Oslo statt. Ab Donnerstag überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Meeting.

Seit dieser Saison hat sich Sky die Exklusiv-Rechte an der Leichtathletik-Veranstaltung «Wanda Diamond League» gesichert. Bereits drei Termine wurden abgehalten und nun steht am kommenden Wochenende das vierte Event von insgesamt zwölf Terminen der Saison an. Sky ist ab Donnerstag ab 20 Uhr live dabei und überträgt die Veranstaltung auf Sky Sport 3. Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das Meeting.In Oslo werden Athleten aus insgesamt 13 Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander antreten, mit dabei sind Wettbewerbe, wie unter anderem Stabhochsprung, Dreisprung, Diskuswurf sowie Speerwurf oder Weitsprung. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr geht es los und wird live auf Sky Sport 3 mit den Kommentatoren Karsten Petrzika und Dennis Baier übertragen.Mit dabei Malaika Mihambo, die Weitsprung Weltmeisterin, die vor drei Wochen als Titelverteidigerin in die Diamond League startete und den zweiten Platz belegte. Bereits am vergangenen Sonntag konnte sie ihre damalige Saisonbestleistung von 6,82 m um zehn Centimeter steigern, sodass sie sich für kommenden Termin in Oslo die Sieben-Meter-Marke vorgenommen hat, um sich auf die Olympischen Spiele in Tokyo vorzubereiten. Dazu hat Mihambo auch noch Zeit, denn in den nächsten zwei Wochen finden noch drei Meetings der Wanda Diamond League statt, in welchen sie sich beweisen kann: zunächst am 4. Juli in Stockholm, am 9. Juli in Monaco sowie am 13. Juli in Gateshead. Da im Anschluss die Olympischen Spiele in Tokyo beginnen, wird die Wanda Diamond League zunächst unterbrochen und anschließend im August und September mit vier weiteren Meetings sowie der finalen Veranstaltung fortgesetzt.