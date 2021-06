«For Life»: Todesfall und vermutliche Fortsetzung

US-Fernsehen

Der Amazon-Streamingdienst IMDb TV bestellt wohl eine dritte Staffel.

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass «For Life»-Produzentin Alison Greenspan bereits am 27. Juni an den Folgen einer Krebserkrankungen verstorben ist. Sie wurde nur 48 Jahre alt. Nun haben der Amazon-Streamingdienst IMDb TV und ABC Signature einen Deal abgeschlossen, dass die Serie gestreamt werden kann. Die ersten zwei Staffeln werden auf der werbefinanzierten Plattform angeboten.Der ausführende Produzent der Serie, Curtis "50 Cent" Jackson, soll maßgeblich an der Wiederbelebung der Serie beteiligt gewesen sein und mit der Führungsspitze von Disney, wie dem Hulu-ABC-Chef Craig Erwich, zusammengearbeitet haben, um der Serie ein neues Zuhause zu geben.war kein linearer Quotenbrecher während seiner Zeit auf ABC, aber es wurde gesagt, dass es sehr gut in der Streaming-Wiedergabe auf Plattformen wie Hulu funktioniert hat.«For Life» ist inspiriert durch das Leben von Isaac Wright Jr. und folgt einem Häftling, der Anwalt wird und Fälle für andere Häftlinge vertritt, während er dafür kämpft, seine eigene lebenslange Haftstrafe für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, aufzuheben.