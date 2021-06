«My Life With the Walter Boys»: Netflix bestellt neue Serie

US-Fernsehen

Das Young-Adult-Projekt basiert auf einem Roman von Ali Novak.

Der Streaming-Champion Netflix hat sich die Rechte an dem Young-Adult-Buchgesichert und wird das Werk von Ali Noval in einer zehnteiligen Serie umsetzen. Ein Novum: Die Episoden werden eine Laufzeit von 50 Minuten haben. Melanie Halsall wird das Buch für den Bildschirm adaptieren und außerdem als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren.In der Coming-of-Age-Serie muss die 16-jährige Jackie Howard aus Manhattan nach dem Verlust ihrer Familie bei einem tragischen Unfall lernen, sich an ein neues Leben im ländlichen Colorado mit ihrem Vormund anzupassen - und zwölf sehr rüpelhaften Kindern. Das Buch wurde ursprünglich 2014 veröffentlicht.Komixx wird zusammen mit Sony Pictures Television International Productions produzieren. Mit Serien wie «Outer Banks», «Ginny & Georgia», «Atypical» und weiteren Projekten hat Netflix zahlreiche Young-Adult-Serien im Programm.