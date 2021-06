Nach über zwei Jahren: Amazon setzt «Good Omens» fort

US-Fernsehen

Bereits im Mai 2019 feierte die Neil-Gaiman-Serie mit David Tennant Premiere. Nun gibt es Neuigkeiten.

Amazon und BBC Two haben eine zweite Staffel der Seriebestellt, die komödiantische Fantasy-Serie von Neil Gaiman basiert auf dem Werk des britischen Schriftstellers Terry Pratchett. Hauptdarsteller David Tennant ist auf der Insel durch «Doctor Who» und «Broadchurch» bekannt, Michael Sheen kennt man aus «Masters of Sex».Die beiden werden ihre Rollen als der Engel Erziraphael (Sheen) und der Dämon Crowley (Tennant) wieder aufnehmen. Das "unwahrscheinliche Duo" soll sich laut Amazon "zusammentun, um die Welt vor der Apokalypse zu retten". Die erste Staffel wurde 2019 ausgestrahlt. Die zweite Staffel mit sechs Episoden wird noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten in Schottland beginnen, ein Premierentermin wurde jedoch noch nicht bestätigt."Es ist einunddreißig Jahre her, dass «Good Omens» veröffentlicht wurde, was bedeutet, dass es zweiunddreißig Jahre her ist, dass Terry Pratchett und ich in unseren jeweiligen Betten in einem Hotelzimmer in Seattle bei einer World Fantasy Convention lagen und die Fortsetzung planten. Ich durfte Teile der Fortsetzung in «Good Omens» verwenden - daher kamen unsere Engel. Terry ist nicht mehr da, aber als er noch da war, haben wir darüber gesprochen, was wir mit «Good Omens» machen wollten und wohin die Geschichte als nächstes gehen sollte", sagte Produzent Neil Gaiman.