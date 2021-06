«Demi Lovato Show» startet Ende Juli

US-Fernsehen

Die Show war einst für den Streamingdienst Quibi geplant.

Diewird am 30. Juli 2021 beim Roku Channel ausgestrahlt. Ursprünglich war das Projekt von Quibi bestellt worden, doch der Streamingdienst hielt nur ein halbes Jahr durch. Die Konkurrenz von Handyvideos war durch YouTube einfach zu groß. Alle neun Episoden werden nun am Premieren-Tag veröffentlicht werden.Lovatos Show wird "einige der aktuellsten gesellschaftlichen Themen in offenen und ehrlichen Diskussionen" ansprechen, so Roku. Zu den Gästen der Kurzserie gehören Jameela Jamil, Lucy Hale und die Transgender-Schönheitsikone Nikita Dragun, weitere werden noch bekannt gegeben. In jeder zehnminütigen Folge wird Lovato Diskussionen über eine Reihe von Themen führen, darunter Polizeireform, Feminismus, Trans-Rechte, Sex Positivity, psychische Gesundheit - und UFOs."Manche Gespräche können schwierig sein, aber ich war noch nie jemand, der sich davor scheute, offen über Dinge zu sprechen", sagte Lovato in einem Statement über die Talkshow. "Wir wollten einen Raum schaffen, der es normal macht, seine eigene Wahrheit zu leben - wo die Menschen gemeinsam sprechen, sich engagieren und, was noch wichtiger ist, lernen können." Anfang des Jahres gab Lovato bekannt, dass sie sich als pansexuell und nicht-binär identifiziert.