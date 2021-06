Drehschluss für das Sky Original «Souls»

TV-News

Die Dreharbeiten für das Sky Original «Souls» sind beendet.

Kürzlich fiel die letzte Klappe für die Dreharbeiten des achtteiligen Sky Originals, das von der Geißendörfer Pictures GmbH im Auftrag von Sky Deutschland produziert wurde. Die Dramaserie handelt von den drei Frauen Allie, Hanna und Linn, deren Leben unumkehrbar aus den Fugen gerät, als der vierzehnjährige Jacob nach einem schweren Autounfall glaubt, sich an sein früheres Leben als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine zu erinnern. Im Mittelpunkt steht nun die Frage, ob er lügt oder die Seele eines Menschen tatsächlich wandern kann.Die Serie lässt vor allem durch eine prominente Besetzung aufhorchen: In den Hauptrollen finden sich unter anderem die Gesichter von Brigitte Hobmeier, Julia Koschitz, Lili Epply, Aaron Kissiov, Aleksandar Jovanovic, Godehard Giese, Derya Dilber, Laurence Rupp, Abak Safaei-Rad und Selam Tadese. Creator der Serie ist Alex Eslam, nach der Idee von Malte Can. Eslam fungiert auch neben Lisa van Brakel, Erol Yesilkaya und Senad Halilbasic als Drehbuchautor und übernimmt mit Kollegin Hanna Maria Heinrich die Rolle des Regisseurs. Executive Producer seitens Sky ist Lucia Vogdt, Frank Jastfelder und Marcus Ammon.Die Produzenten der Geißendörfer Pictures GmbH sagen zu ihrer Produktion: „«Souls» wird ein emotionaler Trip, der mit klug verstrickter Erzählweise von der Möglichkeit einer Seelenreise erzählt. Es war unglaublich schön zu sehen, wie die Geschichte von Drehtag zu Drehtag von unserem großartigen Team und dem tollen Ensemble in berührende Bilder umgewandelt wurde. Wir freuen uns sehr, dass Sky mit uns dieses gewagte Original auf die Beine stellt und sind unfassbar erleichtert, dass wir trotz aller aktuellen Herausforderungen gut durch den Dreh gekommen sind.“