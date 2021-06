Amazon bestellt Lisa Azuelos Komödie

Kino-News

«I Love America» ist mit Sophie Marceau besetzt.

In Frankreich tut sich etwas: Amazon Prime Video hat den Spielfilm, eine junge Komödie mit dem französischen Star Sophie Marceau, bestellt. Das französische Original spielt in der kalifornischen Stadt Los Angeles. Autopilot produziert den Film, der exklusiv auf Amazon Prime Video in Frankreich im Jahr 2022 starten wird.Marceau spielt die Rolle der Lisa, einer alleinstehenden Frau, die beschließt, der Liebe noch einmal eine Chance zu geben, indem sie ihr Leben von Paris nach Los Angeles katapultiert. Ihre Kinder haben sich aus dem Staub gemacht und ihre berühmte, aber abwesende Mutter ist gerade gestorben, also braucht Lisa eine große Veränderung."Die Partnerschaft mit zwei der bekanntesten und renommiertesten französischen weiblichen Talente, Lisa Azuelos und Sophie Marceau, ist für uns ein wahrgewordener Traum", so Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series bei Amazon Studios. "Wir sind begeistert, diese herausragende Komödie für unsere PV-Kunden in Frankreich und auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken und hoffen, unsere Kunden mit einem so fesselnden, ergreifenden und lustigen Film zu begeistern", so Brown weiter.