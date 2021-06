Drehstart für die zweite Staffel «Gangs of London»

TV-News

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von «Gangs of London» haben mit reichlich neuen Darstellern begonnen.

Vor etwa zwei Wochen fiel die erste Klappe für die zweite Staffel des Sky Originalsund diese soll auch mit einigen neuen Darstellern präsentiert werden. Neben den schon bekannten Gesichtern wie Sope Dìrísù, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka und Asif Raza sind in Staffel zwei auch Waleed Zuaiter, die Rapperin Jasmine Armando, Salem Kali, Aymen Hamdouchi sowie Fady El-Sayed zu sehen.Schon die erste Staffel von «Gangs of London» wurde von den Kritikern gelobt und feierte in Großbritannien den erfolgreichsten Serienstart der vergangenen fünf Jahre. Inhaltlich knüpft die zweite Staffel nun ein Jahr an den Ereignissen der ersten Staffel an: Londons Karte und Seele werden neu gezeichnet. Nach dem Zusammenbruch des Wallace-Dumani-Imperiums fehlt es an Ordnung. Es herrscht eine Stimmung wie beim amerikanischen Goldrausch, die Stadt ist bedroht von einer chaotischen und anarchischen Energie. Die Investoren betrachten London als ruiniert und versuchen einzugreifen. Sie beauftragen eine neue Gang, die Stabilität bringen soll. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Gang etabliert eine neue Art von Autorität, kaltblütig darauf ausgerichtet, andere Gangs zu unterwerfen. Alle, die in London Geschäfte machen wollen, müssen sich mit der neuen Gang arrangieren.Die Serie von Pulse Films und Sister wurde von Gareth Evans und seinem Partner Matt Flannery kreiert, die auch als Executive Producer der zweiten Staffel fungieren. Im Auftrag gegeben wurde Staffel zwei von Sky UK's Managing Director of Content, Zai Bennett und Gabriel Silver, der Executive Producer für Sky Studios. Für Pulse Films fungieren Thomas Benski, Hugh Warren, Helen Gregory sowie für Sister Jane Featherstone als Executive Producer. Die Drehbücher stammen von Tom Butterworth mit Unterstützung von Lauren Sequeira, Danusia Samal, Rowan Athale, Meg Salter und Elliot Warren als weitere Autoren. Für vier Episoden ist Lead Regisseur Corin Hardy zuständig, die Kollegen Marcela Said und Nima Nourizadeh übernehmen die Regie von jeweils zwei Episoden. Erhältlich ist die zweite Staffel voraussichtlich 2022 in allen Sky Märkten.