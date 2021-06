Sat.1 fällt ab 18 Uhr komplett durch

Quotennews

Sat.1 hat gegen die Übertragungen der Europameisterschaft keine Chance. Mit dem Anpfiff der ersten Partie rutscht der Privatsender in die roten Zahlen.

Der Montag wird demnächst wieder fußballfrei, weswegen Sat.1 in der kommenden Woche das neue Format «Mein Date, mein bester Freund & Ich» startet. In dieser Woche musste man sich allerdings noch einmal der sportlichen Konkurrenz stellen und versendete somit wie in den vergangenen beiden Wochen. Die ersten beiden Ausgaben zählten 0,62 und 0,66 Millionen Zuschauer und Zielgruppenanteile von 3,8 und 3,9 Prozent. In dieser Woche stürzte man allerdings völlig ab und erreichte insgesamt nur 0,45 Millionen Zuschauer. Davon waren 0,18 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, was miserable 2,2 Prozent des Zielgruppenmarktes entsprach. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei ebenfalls grauenhaften 1,6 Prozent.Die Vorabendquiz-Showsundsetzen ihren Negativlauf fort und waren einmal mehr weit vom Senderschnitt entfernt. Die Show mit Ross Antony verfolgten ab 18 Uhr lediglich 450.000 Neugierige, davon stammten 0,12 Millionen aus der umworbenen Gruppe. Auf dem Gesamtmarkt wurden schlechte 2,5 Prozent gemessen. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe standen ebenfalls schwache 2,9 Prozent zu Buche.Noch schlechter sah es für die von Ruth Moschner moderierte Sendung um 19 Uhr aus. Hier waren 0,54 Millionen dabei. Diese belegten 2,3 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe wurden mit 110.000 Zuschauern nur 1,8 Prozent gemessen – kein guter Tag für Sat.1 , der Sender erreichte nur einen Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent bei den Umworbenen.