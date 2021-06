Aus für «Krass Schule»

TV-News

Einem von RTLZWEI bestätigten Bericht von ‚DWDL‘ zufolge wird es für die Vorabend-Soapnicht weitergehen. Zwar wird es nach der Sommerpause noch neue Folgen geben, die aktuell produziert werden, eine neue Staffel sei aber nicht geplant. Während der Pause sollen zudem Inhalte auf den digitalen Kanälen gezeigt werden. „Nach über 400 Folgen haben wir uns entschieden, die Produktion unserer Soap «Krass Schule - Die jungen Lehrer» in diesem Sommer zu beenden. Wir reagieren hiermit auf die langfristige Quotenentwicklung des Formats", wird Shona Fraser, Leiterin Redaktion Entertainment & Development und Stellvertretende Programmbereichsleiterin, in dem Bericht zitiert.Damit ist nach über drei Jahren und über 370 Folgen Schluss mit der Scripted-Reality-Soap, die beim Grünwalder Sender ab etwa 17 Uhr im Programm stand. Zuletzt machte man auf dem Quotenmarkt allerdings keine gute Figur und kam seit Mai nur zweimal über den Senderschnitt in der Zielgruppe hinaus. Im Juni kam die Produktion aus dem Hause RedSeven Entertainment und LaPaloma TV nur auf eine Reichweite von durchschnittlich 0,14 Millionen Zuschauern. Auf dem werberelevanten Markt der 14- bis 49- Jährigen stand eine Einschaltquote von 3,2 Prozent zu Buche.Keine guten Werten, die auch über den digitalen Erfolg nicht hinwegtäuschen können. Auf YouTube zählt der zur Sendung gehörende Kanal etwas mehr als eine Million Abonnenten. Daher bedankte sich Fraser auch für die Zusammenarbeit bei den Verantwortlichen: „Wir danken Holger Andersen, Jobst Benthues und Katrin Gosch sowie den Teams der Redseven Entertainment und der La Paloma TV, die unseren Vorabend so lange Zeit mit großartigen Geschichten bereichert haben. Die Hingabe und Professionalität, mit der alle Beteiligten für ihre Soap gekämpft haben, zeigt die außerordentliche Identifikation mit «Krass Schule»."