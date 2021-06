Primetime-Check

Vor wie vielen Zuschauern lief das Achtelfinale Belgien gegen Portugal? Wie schlug sich die Wiederholung von «Promi Shopping Queen» bei VOX?



An diesem Sonntagabend hatte die Achtelfinalpartie Belgien gegen Portugal die Nase vorne. Bereits ab 20.15 Uhr saßen 7,61 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm und fuhren einen sehr starken Marktanteil von 31,0 Prozent ein. Der Vorbericht kam auch bei den 2,86 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine hervorragende Quote von 40,5 Prozent. Mit dem Anstoß erhöhte sich die Zuschauerzahl auf 12,90 Millionen Interessenten, was eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 44,2 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 4,94 Millionen Zuschauer beziehungsweise überragende 54,9 Prozent den Sieg Belgiens. Das ZDF punktete mit der einer Wiederholung der Urlaubsserierecht durchschnittlich und lockte 4,14 Millionen Zuschauer an, was gute 14,0 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender ebenfalls bei knapp überdurchschnittlichen 6,1 Prozent. Die Krimiserieim Anschluss ab 21.45 Uhr interessierte noch 1,98 Millionen Fernsehende, was nicht mehr als mauen 7,5 Prozent Marktanteil entsprach. Bei der jüngeren Zuschauerschaft stürzte man mit einem Publikum von 0,16 Millionen Menschen auf miese 2,0 Prozent ab.RTL setzte in der Primetime auf das den Fantasyfilm «Das Haus der geheimnisvollen Uhren» ► , was zu recht zufriedenstellenden Quoten führte. So wurden 2,27 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,87 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Sehbeteiligung von soliden 7,7 sowie passablen 10,0 Prozent in der Zielgruppe wurde erzielt. Sat.1 war mit der Tagikomödienicht sehr erfolgreiche und lockte 0,72 Millionen Fernsehende. Hier wurden ernüchternde 2,6 Prozent gemessen. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,34 Millionen Zuschauern eine schwache Quote von 4,2 Prozent ein.ProSieben lockte mit dem Science-Fiction-Film «Star Trek Beyond» ► 0,98 Millionen Zuschauer und ergatterte so einen annehmbaren Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den 0,34 Millionen Umworbenen kamen hingegen nicht mehr als niedrige 3,9 Prozent zustande. RTLZWEI hatte an diesem Abend mit dem Liebesdramaebenfalls zu kämpfen. Es schalteten insgesamt 0,57 beziehungsweise 0,23 Millionen jüngere Filmfans ein. Die Sehbeteiligung lag somit bei mauen Werten von 1,9 sowie 2,6 Prozent.Die Soapstartete bei Kabel Eins recht schwach in die Primetime und fuhr bei einem Publikum von 0,54 Millionen Menschen niedrige 1,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,20 Millionen Umworbenen wurde eine enttäuschende Quote von 2,3 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mit einer Wiederholung von0,43 Millionen Fernsehende und verbuchte eine miserable Quote von 1,6 Prozent. Bei den 0,19 Millionen Werberelevanten wurden ebenfalls nur mickrige 2,4 Prozent Marktanteil eingefahren.