Kaum Interesse am Filmprogramm

Quotennews

Neben Fußball und warmen Wetter entschieden sich nur wenige Zuschauer für einen der Filme bei ProSieben, Sat.1 oder VOX. Am besten schlug sich noch Sat.1 mit «Ice Age».



Einen großen Erfolg verbuchte am gestrigen Abend keine einzige der zahlreichen Filmübertragungen. Kein Sender konnte sich angesichts der Fußballkonkurrenz über den gewöhnlichen Senderschnitt schieben. Sat.1 war mit dem Animationsfilmder einzige Sender, welcher mehr als eine Million Fernsehende überzeugte. Bei einer Reichweite von 1,08 Millionen Menschen standen akzeptable 4,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 0,42 Millionen Jüngeren landeten bei einer soliden Quote von 6,6 Prozent. Die Komödiefiel im Anschluss auf 0,67 Millionen Zuschauer sowie schwache 3,3 Prozent zurück. Bei den 0,28 Millionen Umworbenen blieben ebenfalls nicht mehr als 4,4 Prozent Marktanteil übrig.ProSieben versuchte sein Glück mit dem Science-Fiction-Film. 0,81 Millionen Filmfans starteten somit mit einem passablen Marktanteil von 3,4 Prozent in den Abend. Bei den 0,34 Millionen Werberelevanten wurden jedoch nicht mehr als niedrige 5,2 Prozent gemessen. Die verbleibenden 0,32 Millionen Zuschauer entsprachen beim Abenteuerfilmnoch einer mauen Quote von 2,8 Prozent. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen stürzten sogar auf mickrige 3,6 Prozent ab.Die Romanzestartete bei VOX vor 0,63 Millionen Interessenten in den Abend. Damit kam der Sender jedoch nicht über schwache 2,6 Prozent hinaus. Auch bei den 0,24 Millionen Umworbenen war nicht mehr als eine ernüchternde Sehbeteiligung von 3,8 Prozent möglich. Für den Thrillerblieben nur 0,41 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent Marktanteil übrig. Mit 0,13 Millionen Jüngeren landete der Sender bei einem miserablen Ergebnis von 2,0 Prozent.