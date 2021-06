Blockbuster-Battle

«Star Trek» oder «Das Haus der geheimnisvollen Uhren»? Oder entscheidet am Ende doch ein Biopic von Tele5 das Blockbuster-Battle für sich?

(RTL, 20:15 Uhr)Als Lewis' Eltern sterben, zieht er zu seinem Onkel Jonathan in dessen seltsames Haus. Ein Haus, in dem viele Uhren gleichzeitig ticken, Möbel sich bewegen und Bilder sich selbst austauschen - und dann ist da noch die verschrobene Nachbarin Mrs. Zimmermann. Schnell wird Lewis klar, hier ist überall Magie im Spiel und es tobt ein Kampf Gut gegen Böse. Mit Hilfe seines Onkels und der Nachbarin versucht er das drohende Ende der Welt zu verhindern. Hier das Fazit der Quotenmeter-Kritik : „Eli Roth präsentiert mit «Das Haus der geheimnisvollen Uhren» Einsteigergrusel in Form schräg-grimmer Familienunterhaltung.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Es sind die 40er Jahre und Wonder Woman schlägt ein wie eine Bombe. Eine Frau als starke Heldin in einem Comic – der Domäne der Männlichkeit! Da rütteln die Erfinder, William Moulton Marston, seine Frau Elizabeth und die gemeinsame Geliebte Olive Byrne, gewaltig am Weltbild einer ganzen Generation, eines ganzen Landes! Der Skandal ist perfekt. Das ist die wahre Geschichte hinter «Wonder Woman»!Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Chris Pine und sein Team erleben zum dritten Mal Abenteuer in den Weiten des Alls: Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk, Scotty und Spock mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die anderen zu befreien, doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan. Quotenmeter urteilte so über den Film : „Das neue Abenteuer der Enterprise-Crew ist sicher kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber der herzigste Science-Fiction-Film seit Langem und zugleich ein klasse Blockbuster.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7