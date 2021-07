Kiosk

Seit über 54 Jahren erscheint die Zeitschrift der Stiftung Warentest.

Seit dem Jahr 1966 versorgt die Zeitschrift test die Verbraucher mit relevanten Informationen und nützlichen Tipps rund um Waren und Dienstleistungen. Sie löste damit das Vorgänger-Magazin DM ab, das von September 1961 bis Mitte 1966 auf dem Markt war.Im ersten Jahrzehnt lag der Themenschwerpunkt auf Haushaltsgeräten. 1973 erschien das erste test-Jahrbuch mit einer Zusammenfassung aller Untersuchungsergebnisse des vergangenen Jahres. Im folgenden Jahr begann die systematische Untersuchung von Dienstleistungen.Rasch wurde test zur wichtigsten Publikation der Stiftung Warentest, der hierzulande bedeutendsten Verbraucherschutzorganisation. Um seine Unabhängigkeit zu wahren, verzichtet das Magazin auf Werbeanzeigen. Neben regelmäßigen vergleichenden Warentests enthält die Zeitschrift informative Reports und weist auf aktuelle Trends hin. Der interessierte Verbraucher wird ausführlich und so objektiv wie möglich informiert.In den 1980er Jahren rückte die Unterhaltungselektronik zunehmend in den Focus. Darüber hinaus bot die Zeitschrift nun auch Vergleiche von Versicherungen, Baufinanzierungen, Bank-Beratungen und Reiseangebote. Im Folgejahrzehnt wurden die Themen um Ernährung, Kosmetik und Gesundheit erweitert. Somit werden nunmehr beinahe alle wichtigen Konsumbereiche abgedeckt und die Verbraucher mit unterstützenden Informationen versehen.1966 startete das Verbrauchermagazin test mit einer monatlichen Auflage von 52.000 Exemplaren. Das steigerte sich bis heute auf im Durchschnitt verkaufte 358 000 Exemplare. 96 Prozent aller Deutschen ist die Stiftung Warentest ein Begriff. Bei 80 Prozent genießt sie großes Vertrauen.Spezial­Hefte zu besonders wichtigen oder komplexen Themen rund um Haushalt, Technik und Freizeit erscheinen mehrmals im Jahr. Aktualisiert und in handlicher Form wird zusätzlich ein test-Jahrbuch publiziert. Die Zeitschrift zählt zu den zehn reichweitenstärksten Zeitschriften in Deutschland. Sie erscheint monatlich.Außerdem veröffentlicht die Stiftung Warentest seit 1991 auch die Zeitschrift Finanztest und veröffentlicht im Internet unter test.de. Alle Tests und Berichte können hier online - zum Teil kostenpflichtig - abgerufen werden.Das test-Heft kostet im Zeitschriftenhandel 6,50 EUR und als PDF im Online-Shop 5,99 EUR. Das reguläre Abonnement kostet 69,00 EUR pro Jahr. Mit der günstigen test.de-Flatrate haben Sie die Möglichkeit, alle Inhalte bequem online zu lesen. Interessierte können sowohl das test- als auch das Finanztest-Magazin zunächst im praktischen Probe-Abo kennenlernen. Das umfasst drei Ausgaben frei Haus, das aktuelle test Jahrbuch und die aktuelle Archiv-CD gratis. Ein kostenfreies Angebot ist der informative Newsletter, der Ihnen regelmäßig per E-Mail hilfreiche Tipps und unverbindliche Angebote der Stiftung Warentest zukommen lässt. Er kann jederzeit wieder abbestellt werden.