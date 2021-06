Blumhouse und ITV America arbeiten künftig zusammen

US-Fernsehen

Die zwei Firmen wollen für non-fiktionales Programm neue Zeichen setzen.

Die Horror-Schmiede Blumhouse Television und die Firma ITV America haben einen exklusiven, mehrjährigen Vertrag für non-fiktionales Programm geschlossen, durch den der Horror-Produzent eine Reihe von Projekten in seinem Stil entwickeln wird. Ein engagiertes Blumhouse-Team wird mit ITV America zusammenarbeiten, um "die lautesten, intensivsten und unerwartetsten Genre-, paranormalen Reality- und Suspense-getriebenen Kreativen als unscripted Formate zu veröffentlichen.“, so das Unternehmen."Blumhouse ist eine der außergewöhnlichsten Marken in der Branche", sagte David George, CEO von ITV America. "Sie bringen ein praktisch unerschlossenes Genre in unser Portfolio, und wir sind begeistert, dass sie ITV America gewählt haben, um ihr Imperium zu erweitern. Ihre provokative Sensibilität, kombiniert mit unseren vielfältigen Produktionsmöglichkeiten, wird eine Reihe von großen Shows und Formaten hervorbringen, die in der ungeschriebenen Branche ihresgleichen suchen. Es wird spannend und wild werden!""ITV war bereits ein großartiger Partner für uns, und wir sind begeistert, unsere Beziehung mit ihnen im Bereich Unscripted auszubauen", sagte Jason Blum, CEO und Gründer von Blumhouse. "Gemeinsam haben wir einige große, wilde Ideen, bei denen die Zuschauer einen Riesenspaß haben werden."