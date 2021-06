Nitro ersetzt «Top Gear» mit «Top Gear»

TV-News

Am Sonntagnachmittag wird ab Mitte Juli das Format «Top Gear: Planes, Trains & Automobiles» zu sehen sein.

Nitro hat ab dem 18. Juli eine Programmneuerung auf Lager und wird ab 15:45 Uhr die Free-TV-Premiere vonzeigen. Damit folgt das Format auf die Muttersendung «Top Gear», die aktuell noch auf dem Sendeplatz zu Hause ist, von der immer vier Folgen am Stück laufen. Mitte Juli bleibt die erste Ausgabe um 14:45 bestehen, im Anschluss gibt es den Spin-off im Dreierpack zu sehen.Die Show wird wie das Original von Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond moderiert. Zum Trio gesellt sich zudem Schauspieler Ralph Ineson, der unter anderem in «Chernobyl» und «Game of Thrones» mitspielte.In der ersten Ausgabe versuchen Clarkson, Hammond und May unter anderem Werbung auf indische Züge aufzubringen. Außerdem lassen sie einen Lotus Exige gegen einen Apache Gunship antreten und reisen in den Norden mit einem Dampfzug. Folge zwei bietet unter anderem Laser Tag mit Flugzeugen und eine Reise in den Irak mit einer russischen Frachtmaschine sowie Rinder in einem Helikopter in Australien. Ab 17:30 Uhr baut das Trio einen Wohnwagen-Zug und fährt ein Rennen mit einem Porsche Cayenne und einem Wing Suit.