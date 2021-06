«Neue Geschichten vom Pumuckl» werden bei RTL erzählt

TV-News

Beta Film und die Produktionsfirma NeueSuper wollen die Neuauflage der Erfolgsserie im kommenden Jahr umsetzen.

Wer kennt ihn nicht, des kleine rothaarige Wesen namens Pumuckl? In den 80er-Jahren gab es wohl kaum ein Kind, das nicht mit der Kinderserie «Meister Eder und sein Pumuckl» aufgewachsen ist und auch noch Jahre danach unterhielt der Kobold und der Schreiner Millionen Kinder. Nun möchte RTL die Serie neubeleben und hatbestellt. Am Donnerstag gab man bekannt, dass der Reboot exklusiv bei TVNow und RTL zu sehen sein wird – allerdings wird es dann aller Voraussicht nach nicht mehr TVNow heißen, sondern RTL+.Die Dreharbeiten sind nämlich für das kommende Frühjahr 2022 geplant und sollen von der Produktionsfirma NeueSuper umgesetzt werden. Derzeit arbeitet man dort zusammen mit Beta Film an der Neuauflage. Auch eine Personalfrage ist bereits geklärt. RTL teilte mit, dass Marcus H. Rosenmüller, der für Titel wie «Wer früher stirbt, ist länger tot», «Beste Zeit» und «Trautmann» bekannt ist, Regie führen wird. Erfahrung auf dem Kinderfilm-Bereich hat er ebenfalls, denn er inszenierte «Unheimlich perfekte Freunde» „Mit den Geschichten vom Pumuckl sind viele Menschen in Deutschland aufgewachsen. Sie stehen für Heimat und Zusammenhalt, aber natürlich auch für Humor und liebenswürdige Missetaten. Wir freuen uns sehr, dass der Pumuckl jetzt bei uns eine neue Senderheimat gefunden hat und wir unseren Zuschaurinnen und Zuschauer zusammen mit NeueSuper bald von seinen neuen Abenteuern rund um die Schreinerwerkstatt von Meister Eder erzählen dürfen – hochwertig und liebevoll inszeniert. Denn das ist die Form von Familienunterhaltung, für die wir mit der Marke RTL stehen wollen“, erklärt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TVNow.Korbinian Dufter, Geschäftsführer und Produzent von NeueSuper, fügte hinzu: „Pumuckl ist für uns vor allem eines: wunderbare Kindheitserinnerung. Ellis Kaut hat eine von Generationen geliebte Figur geschaffen. Pumuckl ins Hier und Heute zu holen, ist uns eine große Ehre. Mit Marcus H. Rosenmüller, der für warmherzig, humorvoll und liebenswert inszenierte Filme steht, wollen wir die Geschichten des Kobolds mit dem roten Haar für Kinder und Erwachsene von heute weitererzählen. Bei der Pumuckl Media GmbH bedanken wir uns für das Vertrauen, das sie uns bei der Umsetzung schenkt. Wir freuen uns, mit RTL einen Partner zu haben, der wie wir die bayerische Seele der Pumuckl-Geschichten bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße Unterhaltungsserie für die ganze Familie schaffen will." Beta Film hat die Neuverfilmungsrechte am «Pumuckl» über die Pumuckl Media GmbH erworben und wird die Serie weltweit vertreiben.