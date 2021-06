«Schuld & Sühne»: Neues Videoformat von funk und ZDF

TV-News

Für Fans des True-Crime Podcasts «Mordlust» gibt es jetzt auch visuellen Stoff im Crime-Genre. Auf YouTube starten Laura Wohlers und Paulina Krasa ihr neues Projekt.

Beim funk-Podcast «Mordlust» gibt es jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge, gespickt mit wahren Verbrechen, Experten-Interviews und viel True-Crime-Unterhaltung und mit den beiden «Mordlust»-Moderatorinen Laura Wohlers und Paulina Krasa startet funk, gemeinsam mit dem ZDF , ein neues Videoprojekt, ebenfalls mit Themenschwerpunkt True-Crime. Hier soll wöchentlich, ebenfalls mittwochs, eine neue Folge veröffentlicht werden, in welcher die Journalistinnen spannende Fälle und Fakten aus dem True-Crime-Genre präsentieren.Die Folgen entstehen in Zusammenarbeit mit Ermittlern und Ermittlerinnen, Juristen und Juristinnen sowie auch mit Betroffenen direkt. So sollen Hintergründe beleuchtet werden, Fälle geklärt werden und die "wahren" Kriminalgeschichten erzählt werden. Kommt es dann beispielsweise auch zu moralischen oder ethischen Fragen, laden die Moderatorinnen prominente Gäste ein, um diese zu diskutieren. Zum gestrigen Mittwoch gab es direkt zwei Episoden zum Start des Kanals unter den Titeln «Alt und kriminell» und «Häusliche Gewalt».Der inhaltliche Kern bleibt gegenüber «Mordlust» bei «Schuld & Sühne» also erhalten. Es soll um die Hintergründe der Taten gehen, warum jemand eine Straftat beging, wieso ein entsprechendes Gericht ein solches Urteil gefällt hat. Der Blick soll hierbei auch in die Zukunft gehen und sich damit beschäftigt werden, wie die Gesellschaft in Zukunft bestimmte Verbrechen möglicherweise verhindern kann. Seit 2018 versuchen Wohlers und Krasa diesen Fragen auf den Grund zu gehen und sind mit ihrem True-Crime-Podcast «Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe» erfolgreich. Seit dem 23. Juni 2021 werden diese Fragen jetzt auch per Video auf YouTube und bei «Schuld & Sühne» geklärt.