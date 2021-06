FX dealt mit Hannah Fidell

US-Fernsehen

Die Autorin war unter anderem Schöpferin von «A Teacher».

Die Schöpferin, Autorin, Regisseurin und ausführende Produzentin von «A Teacher», Hannah Fidell, hat einen Exklusivvertrag mit FX Productions unterzeichnet. Fidells Spielfilmdebüt fand auf dem Sundance Film Festival mit Film «A Teacher» statt, bevor dieser als Serie für FX und Hulu adaptiert wurde."Die Zusammenarbeit mit Hannah bei «A Teacher» war unglaublich lohnend, sowohl kreativ als auch persönlich, und es ist nur das jüngste Beispiel für ihre Fähigkeit, sich als Geschichtenerzählerin und Produzentin auszuzeichnen", sagte Gina Balian, President of Original Programming bei FX, in einem Statement. "Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung sind wir nun in der Lage, Hannahs Visionen für neue Serien direkt zu unterstützen, die von ihren beträchtlichen Fähigkeiten und ihrer Kunstfertigkeit profitieren werden."Zu Fidells Filmcredits gehört auch das romantische Drama «6 Years», das 2015 auf dem South by Southwest Festival in den USA Premiere feierte und im selben Jahr auf dem Champs-Élysées Film Festival seine Europapremiere hatte. Der Film wurde später von Netflix veröffentlicht.