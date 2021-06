TVNow führt Download-Funktion ein

Vermischtes

Verfügbar ist die Funktion allerdings nur für Premium+-Abonnenten.

Netflix hat es vorgemacht, nun zieht TVNow nach. Der deutsche Streamingdienst, der bald in RTL+ umbenannt wird, hat eine neue Download-Funktion eingeführt, mit der man Titel herunterladen und offline verwerten kann. Allerdings haben nur Premium+-Kunden Zugriff auf das neue Feature. Das Abonnement kostet derzeit 7,99 Euro im Monat. Diese Abo-Schiene bietet zudem die Möglichkeit, zwei Streams parallel zu nutzen. Außerdem sind die Inhalte werbefrei zugänglich und teilweise auch in der Originalversion abrufbar.Derzeit sind TVNow-Originals wie «Princess Charming» oder «KBV – Keine besonderen Vorkommnisse» mit der Funktion ausgestattet. Auch die linearen Programme wie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» oder «Die Bachelorette» stehen zum Download bereit. Das Angebot an downloadbaren Shows, Serien und Dokumentationen soll kontinuierlich erweitert werden, heißt es von TVNow.„Wir wollen unseren Kund:innen ein optimales Streamingerlebnis bieten. Deshalb arbeiten unsere Teams mit Hochdruck daran, die App und unsere Inhalte für alle User:innen einfach und direkt zugänglich zu machen. Die Downloadfunktion ist dafür ein wichtiges Feature, das unsere Kunden im Premium+-Tarif ab sofort nutzen können und dies auch schon intensiv tun", erklärt TVNow-Co-Geschäftsleiter Henning Nieslony.