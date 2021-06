«Intelligence»: Staffel zwei folgt knapp zwei Monate nach der ersten Runde

TV-News

Am 1. Juni debütierte «Intelligence» mit «Friends»-Star David Schwimmer in Deutschland, Ende Juli zeigt Sky die zweite Runde.

Vor etwas mehr als drei Wochen ging die britische Comedy-Seriein Deutschland bei Sky Comedy an den Start, nun hat der Pay-TV-Sender die am 8. Juni erschienen zweite Staffel für den 27. Juli angekündigt. Besetzt ist das Sky Original mit «Friends»-Ikone David Schwimmer und Nick Mohammed, der in der Apple-TV+-Serie «Ted Lasso» mitspielte. Schwimmer verkörpert dabei einen machthungrigen US-Geheimdienstagent und Mohammed spielt einen tollpatschigen Computer-Analyst.«Intelligence» wurde kreiert, geschrieben und produziert von Nick Mohammed und ist eine Produktion von Expectation TV in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Schwimmer fungiert ebenfalls zusammen mit Morwenna Gordon und Nerys Evans aus Executive Producer. Die Regie übernahm Matt Lipsey.Neben Mohammad und Schwimmer sind zudem Sylvestra Le Touzel, Eliot Salt, Jane Stanness und Gana Bayarsaikhan vor der Kamera zu sehen. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 27. Juli immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy . Bei Sky Ticket und über Sky Q stehen die sechs Episoden auch auf Abruf bereit. Dort ist auch die sechsteilige erste Staffel verfügbar.