RTL setzt freitags auf neue Formate

Ab Ende Juli wird an sechs Freitagen die Wiederbelebung von «Top Dog Germany» zu sehen sein. Im Anschluss erhält Chris Tall eine neue Show.

«Sommerspiele» erhalten Warm-Up-Show

RTL hat den Start des bei den Screenforce Days angekündigten Formatsbekannt gegeben. Die Neuauflage der einstigen VOX-Sendung wird demnach am 23. Juli um 20:15 Uhr debütieren. Geplant sind sechs Ausgaben, die von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann moderiert werden. In der „Physical Dogshow“, wie sie von RTL bezeichnet wird, treten insgesamt 75 Vierbeiner mit ihren Frauchen und Herrchen an und müssen darin in einem besonderen Hindernisparcours zeigen, dass sie ein starkes Team sind.Im Nachlauf an «Top Dog Germany» startet ab 22:30 Uhr eine neue Show mit Comedian Chris Tall, der zuletzt auch die Gameshow «Murmel Mania» moderierte. In der neuen Show geht es wohl ähnlich rund, denn sie trägt den Namen. RTL verspricht „jede Menge Stars und Quizspaß sowie ein kolossales, rotierendes Rad“. Pro Folge der insgesamt sechs Ausgaben quizzen drei Kandidaten um den möglichen Gewinn von 100.000 Euro und werden dabei von sieben Promi-Beratern unterstützt. Jeder Promi bringt sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show. Zu den sieben Spezialgebieten müssen die Kandidaten Fragen beantworten. Ein Dreh am Rad wählt den Prominenten aus, der helfen darf. Es gibt jedoch keine Garantie, dass man den zum Spezialgebiet passenden Star „erdreht“. Ziel ist es, alle Kategorien „wegzuspielen“ und für jede richtige Antwort Geld zu sammeln, das in einen gemeinsamen Jackpot kommt. Am Ende darf aber nur einer das gesamte Geld für sich beanspruchen. Im großen Finale kann das Geld dann sogar noch verdoppelt werden – oder es geht eben komplett verloren. Das Format stammt aus Großbritannien, wo BBC One die Sendung 2020 ausstrahlte. Auch NBC hat kürzlich eine US-Adaption angekündigt. Hierzulande ist Warner Bros. International Television Production Deutschland für die Produktion verantwortlich. Wie erwähnt wird Chris Tall moderieren. Ausgabe zwei ist übrigens für den 24. Juli angekündigt. Die restlichen vier Sendungen sollen immer freitags zu sehen sein.Für den Comedian ist es damit ein Ersatz für dessen Late-Night-Show «Darf er das?», die laut eines Berichts der ‚Bild‘-Zeitung wohl nicht weitergehen wird. Das Boulevardblatt brachte ihn stattdessen als «Das Supertalent»-Moderator ins Spiel. Fakt ist jedenfalls, dass er die Jury verlassen muss, da RTL eine gänzlich neue Zusammensetzung plane. Im Moment gibt es für die Zusammensetzung noch keine bestätigten Meldungen. Dass man seitens RTL die Nachfolge von Daniel Hartwich zutraut, zeigt Talls Besetzung für verschiedene Formate in den vergangenen und kommenden Tagen.Während am 23. Juli also «Top Dog German» und «The Wheel» starten, beginnen bereits eine Woche früher, die am 16. Und 17. Juli live ausgestrahlt werden. Für den Vorlauf der Samstagabendshow hat der Kölner Sender nun eine «Warm Up Show» angekündigt, in der ab 19:05 Uhr Daniel Hartwich und Laura Papendick eine erste Bilanz nach dem ersten Wettkampftag ziehen werden. In der gut einstündigen Sendung sollen Highlights der Freitagshow gezeigt und auf das große Finale eingestimmt werden. Somit füllt RTL am Samstagabend satte fünf Stunden mit dem neuen Programm.