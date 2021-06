Die BILD kommt als Vollprogramm

TV-News

Am 23. Juni 2020 stimmte die Kommission für Zulassung Aufsicht dem Fernsehvollprogramm BILD zu.

Ein erster Erfolg für die BILD, beziehungsweise für die, welche am 27. April 2021 den Antrag auf Zulassung eines bundesweit ausgerichteten Programms gestellt hatte. Am gestrigen 23. Juni gab es von der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) die erste Zulassung, noch vorbehaltlich, da noch medienkonzentrationsrechtliche Prüfungen fehlen. Darüber wird noch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) zu entscheiden haben.Als Programmangebot möchte die BILD ein Informations- und Unterhaltungsformat darstellen, wobei es im Kern um Live-Sendestrecken des bereits bei der mabb (Medienanstalt Berlin-Brandenburg) zugelassenen Programms «BILD LIVE» gehen soll. Anders als eben bei BILD LIVE soll das Ausspielen des neuen Programms über Kabel, Satellit, IPTV und OTT und gegebenenfalls auch via DVB-T möglich sein. Dabei zielt das Vollprogramm nicht nur auf Deutschland, sondern auf den deutschsprachigen Raum auch im europäischen Ausland ab.Bei dem Programm handelt es sich dann um eine 100%ige Tochtergesellschaft der Axel Springer SE und diesoll als Antragstellerin das gesamte Fernsehgeschäft der Axel Springer SE bündeln, sodass auf bestehende Strukturen, Prozesse und Fachkenntnis für den Betrieb eines TV-Senders zurückgegriffen werden. Finanziert wird das Ganze dann wohl aus Werbeeinnahmen.