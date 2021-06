Sarayu Blue steigt bei «Expats» ein

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird eine erfolgreiche Geschäftsfrau verkörpern.

Mit Sarayu Blue hat Amazon eine Schauspielerin für die Seriegecastet. Blue gesellt sich zu dem bereits angekündigten Cast-Mitglied Ji-young Yoo. Das Format basiert auf Janice Y. K. Lees Roman „The Expatriates“. Blue ist bekannt für ihre Hauptrollen in der NBC-Comedy «I Feel Bad», die von Amy Poehler produziert wurde, sowie für den Universal-Film «Blockers» von 2018.«Expats» spielt vor der Kulisse von Hongkong und erzählt die Geschichte einer internationalen Gemeinschaft, deren Leben nach einer plötzlichen Familientragödie für immer miteinander verbunden ist. Die Serie wurde ursprünglich bereits 2019 bei Amazon bestellt.Das Format wird von Lee, Lulu Wang und Alice Bell geschrieben. Wang wird auch als Regisseurin, ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren, während Lee als beratende Produzentin und Bell als ausführende Produzentin fungieren werden. Nicole Kidman und Per Saari von Blossom Films werden ebenfalls als ausführende Produzenten agieren, zusammen mit Theresa Park von Per Capita Productions. Amazon Studios wird produzieren.