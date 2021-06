«Duell der Brüder»-Wiederholung nur mau

Quotennews

Dabei hatte die Free-TV-Premiere vor über fünf Jahren fast fünf Millionen Fernsehzuschauer.

Der Kölner Fernsehsender RTL durchkramt sein Archiv und bespielte den Donnerstagabend mit zwei weiteren alten, eigenproduzierten Streifen. Inverkörpern Ken Duken und Torben Liebrecht Adi und Rudi Dassler. Die Premiere am 25. März 2016 hatte fast fünf Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen ergatterte RTL damals 24,7 Prozent. Doch schon die erste Wiederholung ein Jahr später schmierte mit 7,7 Prozent in der Zielgruppe ab.Nun hat RTL den Film wieder ausgestrahlt und erzielte am Donnerstag 1,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil der Produktion von Oliver Dommenget nach einem Drehbuch von Christian Schnalke sorgte für 4,9 Prozent. Die Geschichte der zwei Sportartikelhersteller lockte nun 0,64 Millionen Umworbene an, die für 10,4 Prozent Marktanteil sorgten.Um 22.35 Uhr wiederholte man das TV-Drama um Gaby Köster, die einen schweren Schlaganfall erlitt.unterhielt 0,84 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion mit Anna Schudt kam auf 6,4 Prozent Marktanteil. Die Produktion von Christine Hartmann, die von Gerz Lurz verfasst wurde, brachte 0,38 Millionen junge Zuschauer und einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Die Free-TV-Premiere vor vier Jahren brachte 3,49 Millionen Zuschauer sowie 14,1 Prozent in der Zielgruppe.