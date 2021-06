«Celebrity Hunted»: Amazon bringt Reality-Adventure-Serie nach Deutschland

TV-News

Noch Ende des Jahres soll die hochkarätig besetzte Serie «Celebrity Hunted» bei Amazon Prime Video in Deutschland anlaufen. Mit dabei sind Tom Beck, Axel und Dr. Wladimir Klitschko.

Auf der Flucht vor Ermittlern sein. Eine Vorstellung, die bei den meisten Menschen beklemmende Gefühle auslösen dürfte, jedoch nimmt sich die Seriegenau diese Situation zur zentralen Idee. Zum grundsätzlichen Konzept lässt sich sagen, dass zehn Prominente in sechs Teams der Aufgabe stellen, vor Profi-Ermittlern zu fliehen. Angekündigt ist der Titel als bahnbrechende Reality-Adventure-Serie in sechs Folgen. Genauer sollen die Promis zu zweit oder auf sich allein gestellt zehn Tage lang in Deutschland, mit begrenzten Mitteln, untertauchen. Wen hierbei das Konzept nicht abholt, der schaltet vielleicht bei den Namen der Promis zu.Unter anderem werden Sänger Tom Beck mit Comedian Axel Stein auf die Reise gehen, die Social Media Stars Diana und Melisa versuchen sich an der Aufgabe und auch Ausnahmeboxer und mittlerweile Dr. Wladimir Klitschko zählt zum Teilnehmerfeld der Serie. Mit innovativem Storytelling und spannenden wie auch aufregenden Momenten möchte die Serie unterhalten. Das Team aus Ermittlern, Ermittlerinnen, Cyber-Analysten, Cyber-Analystinnen und Online-Profiler und -Profilerinnen baut sich um Erich Vad auf, der seines Zeichens ehemaliger Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärische Berater der Bundeskanzlerin war. Das Ermittlerteam ist bei seiner Suche nach den Promis mit allen legalen Mitteln ausgestattet."Mit «Celebrity Hunted» bringen wir unseren Prime-Mitgliedern ein Action-geladenes und in Deutschland einzigartiges neues Format", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Amazon Studios. Es soll "großartige, hochkarätig besetzte Teams mit ganz unterschiedlichen Talenten und eine hochprofessionelle Machart bieten", um so "erstklassiges Entertainment exklusiv bei Prime Video" zu bieten. Produziert wird das international erfolgreiche Show-Format für Deutschland von Endemol Shine Germany, während unter dem Titel «Celebrity Hunted - Caccia all'uomo» in Italien bereits die zweite Staffel als Amazon Original bei Prime Video läuft. "Ich freue mich sehr, dass wir das Format gemeinsam mit Amazon Prime Video und unserem großartigen Team auf den deutschen Markt bringen und umsetzen konnten", so Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions, Executive Director Endemol Shine Germany.