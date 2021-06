Netflix setzt «The Upshaws» fort

US-Fernsehen

Die zweite Staffel wird deutlich mehr Episoden enthalten.

Im Mai 2021 debütierte beim Streamingdienst Netflix die Sitcommit zehn Episoden. Nun wurde eine zweite Staffel bestellt mit insgesamt 16 neue Geschichten. In der Serie ist Bennie Upshaw (Mike Epps), das Oberhaupt einer schwarzen Arbeiterfamilie in Indianapolis, ein charmanter, gutmütiger Mechaniker und lebenslanger Chaot, der immer sein Bestes versucht."Wir sind so aufgeregt, dass wir diese erstaunliche Serie für eine zweite Staffel zurückbringen können", sagte Regina Hicks, die Co-Schöpferin und Co-Showrunnerin der Serie. "Und wir sind dankbar, dass Netflix all die Liebe gesehen und gespürt hat, die wir für diese wunderbare Familie bekommen haben. Wir freuen uns darauf, allen, die sich in die Upshaws verliebt haben, noch mehr Freude zu bringen.""Wanda und Regina haben eine neue Serie in der Tradition der schwarzen Sitcoms geschaffen, die real, glaubwürdig, voller Herz und unglaublich witzig ist", sagte Tracey Pakosta, Netflix' Leiterin der Comedy-Abteilung. "Wir sind begeistert zu sehen, wohin sie, zusammen mit ihrer talentierten Besetzung, die Upshaws in der zweiten Staffel bringen."