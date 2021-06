Forderung nach mehr Qualitätsfernsehen: K18 und VDD schreiben offenen Brief an Christine Strobl In ihrem offenen Brief an ARD-Programmdirektorin Christine Strobl fordern Kontrakt 18 und der Verband Deutscher Drehbuchautoren Zusammenarbeit auf Augenhöhe und stellen eine klare Frist für die ARD.