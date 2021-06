Colman Domingo adaptiert «Dot»

US-Fernsehen

Das Stück soll als Fernsehserie für die AMC Studios produziert werden.

Colman Domingo, bekannt durch «Ma Rainey's Black Bottom», «Fear the Walking Dead» und «Zola», adaptiert sein preisgekröntes Theaterstück "Dot" als Dramedy mit dem Titel. Die Serie, eine Koproduktion zwischen AMC Studios und dem zu AMC Network gehörenden Streamer ALLBLK, ist eines der ersten Projekte von Domingos Edith Productions, das im Rahmen seines First-Look-Deals mit AMC Studios entwickelt wird.Domingo wird das Drehbuch schreiben, Regie führen und die Serie produzieren, die "einer Familie in Philadelphia folgt, die gezwungen ist, sich mit dem nachlassenden Gedächtnis ihrer Matriarchin auseinanderzusetzen, während sie lang gehütete Familiengeheimnisse aufdeckt, die das Fundament ihres Hauses erschüttern", so das Studio. "Midlife-Krisen, beunruhigende Enthüllungen, Kindheitstraumata und Komplikationen der Alzheimer-Krankheit sorgen für eine amerikanische Familiengeschichte, die im Herzen einer der ältesten und historisch bedeutendsten Städte des Landes spielt.""Wir haben eine lange und sehr ausgeprägte und erfolgreiche Partnerschaft mit Colman, die bis zu Victor Strand und der ersten Staffel von «Fear the Walking Dead» zurückreicht", sagte Dan McDermott, President of Original Programming bei AMC Networks und AMC Studios. „«West Philly, Baby» ist ein Projekt, das sehr persönlich für Colman ist, basierend auf seinem preisgekrönten Theaterstück, und wir sind begeistert, es auf den Bildschirm zu bringen, zunächst auf unserem ALLBLK-Streaming-Service, durch seinen Gesamtvertrag mit AMC Studios."