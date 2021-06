«The Portable Door»: Neue Fantasy-Comedy als Sky Original

TV-News

Sky fährt für ein neues Orignal erneut eine Starbesetzung von Christoph Walz über Patrick Gibson bis Sophie Wild auf. «The Portable Door» soll die siebenteilige Romanreihen von Tom Holt zeigen.

In Sachen Besetzung von Eigenproduktionen lässt sich Branchenriese Sky sicherlich nichts vormachen. So auch bei dem neuen Sky Original, von dem jetzt ein erstes Bild von den Dreharbeiten öffentlich wurde. Der durch die Jurassic Park-Filme bekannte Sam Neill steht neben dem Zweifach-Oscar-Gewinner Christoph Walz und allein diese beide Namen versprechen eine große Produktion. Auch Patrick Gibson, bekannt durch «The OA» oder «Tolkien», wird in der Produktion eine Hauptrolle übernehmen. Nach Vorlage der gleichnamigen Romanvorlage von Tom Holt, soll unter Regie von Jeffrey Walker, ein Fantasy-Comedy-Abendeuter-Film herauskommen. Das Drehbuch hierfür stammt von Leon Ford.Bereits seit dem 7. Juni laufen in Queensland, Australien, die Dreharbeiten und Sky wird den fertigen Film schlussendlich in Großbritannien & Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz ausstrahlen. Ein kurzer Aufriss der Handlung könnte dadurch beschrieben werden, dass Paul Carpenter, Patrick Gibson, und Sophie Pettingel, Sophie Wilde, ein Praktikum in einer geheimnisvollen Londoner Firma beginnen. J.W. Wells & Co., so der Name der Firma, steckt voller Geheimnisse und, wie die beiden neuen Praktikanten herausfinden werden, auch Magie. Die Chefs der Firma sind leider keineswegs "die Guten".Julia Stuart, Director of Original Film bei Sky: "Es ist sehr aufregend, dass wir unser Content-Angebot im Bereich Film zusammen mit unseren Freunden bei Arclight Films und so legendären Partnern wie The Jim Henson Company und Story Bridge Films weiter ausbauen können. «The Portable Door» wird ein fantastischer Abenteuerfilm mit sehr britischem Humor, den man nicht verpassen darf. Ich kann es kaum erwarten, den Film mit den Sky Cinema Kunden in all unseren Märkten zu teilen."