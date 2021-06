Pamela Reif - Let's train together

YouTuber

Mit über 7 Millionen Abonnenten auf YouTube und Instagram zählt Pamela Reif mit Sicherheit zu den Fitness-Sternchen der Branche.

Die Zeit der Homeworkouts, Fitnessmatten und Online-Trainings wurde zweifelsohne durch die Corona-Pandemie begünstigt, da in gewissen Zeiten, es für viele Menschen in Deutschland kaum einen anderen Weg gab, Sport zu machen. YouTuber wie Pamela Reif bespielen das Genre "Online-Fitness" jedoch bereits seit mehreren Jahren, wenn auch ein sichtlicher Boost in Sachen Klick-Zahlen erkennbar sein dürfte. Den harten Fakten nach, gibt es den YouTube-Kanal von Pamela Reif bereits seit dem 16. September 2013 und nach aktuellen Zahlen verfügt der Kanal über 7,33 Millionen Abonnenten. In der Beschreibung wird übersichtlich aufgeklärt, dass Pamela sich freue, unser/euer "online training buddy" zu sein, es "free fitness videos in real time" gebe und der "workout schedule" jeden Sonntag auf ihrem Instagram-Feed komme.Nett an dieser Stelle ist ebenfalls, dass darauf hingewiesen wird, dass "Beginner" 30 Minuten am Tag trainieren sollten, es zusätzlich die Variante "45min Slow" und demnach "45min Hard" gebe. Zumindest eine kleine Einordnung für all jene, die mit Beginn der Pandemie und des Homeoffice erstmal die sportliche Welt auf YouTube entdeckten. Doch lange Beschreibung kurzer Sinn - Pamela Reif macht Videos, in denen sie Fitnessübungen vorführt. Und es sieht gut aus. Es sieht leicht aus. Mehr oder weniger problemlos reißt sie alles vom "10 MIN AB Workout" bis hin zum "20 MIN FULL BUDY WORKOUT" runter. Doch zumeist wirkt das Ganze nicht einmal arrogant oder gar eingebildet, diese Frau ist einfach verdammt fit, sowohl sportlich, als auch vor der Kamera.Die weite der gebotenen Videos ist nahezu unüberschaubar. Von den angesprochenen eher klassischen Bauchmuskel-Trainings geht es hier bis in die Tiefen der "HIIT WORKOUT", "knee friendliy workout", "Happy Dance Workout" und und und. Natürlich sind auch beim Thema Videos entsprechende Zahlen nicht zu vernachlässigen und das wohl klassischste "10 MIN AB WORKOUT", veröffentlicht am 20. Oktober 2019 kommt mit entsprechend 55.569.388 Aufrufen daher. Der Kanal verfügt über einen sehr gut gepflegten und sinnvoll geordneten Playlist-Bereich und schlussendlich wirkt und ist professionell. Ob nun am Schluss Pandemie, Homeoffice, Jogging-Muffel, innerhalb der letzten Jahre ist zweifelsohne nahezu jeder YouTube-Nutzer nicht an Pamela Reif vorbeigekommen.