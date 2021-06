Erfolgreicher Abend für RTLZWEI mit drei «Rambo»-Filmen

Quotennews

Selbst ProSieben konnte sich nicht gegen diese Konkurrenz behaupten und überzeugte deutlich weniger Zuschauer.



Am Freitagabend startete RTLZWEI mit dem Actiondramaerfolgreich in den Abend. 1,23 Millionen Fernsehende waren mit von der Partie und sicherten sich einen herausragenden Marktanteil von 5,0 Prozent. Auch bei den 0,41 Millionen Umworbenen wurde ein starker Wert von 7,7 Prozent ermittelt. Mitgelang dem Sender im Anschluss sogar eine Reichweitensteigerung auf 1,30 Millionen Menschen, so dass nun ausgezeichnete 6,9 Prozent auf dem Papier standen. Die 0,42 Millionen Jüngeren verbesserten sich ebenfalls auf 8,8 Prozent Marktanteil. Kurz vor Mitternacht starteteund holte noch überragende 8,6 sowie 10,4 Prozent.ProSieben hat meist keine großen Schwierigkeiten den kleineren Sender zur Primetime zu übertreffen, doch am gestrigen Abend war hier kein Vorbeikommen an RTLZWEI. Der Abenteuerfilmschaffte es mit 0,98 Millionen Fernsehenden auf eine gute Quote von 4,3 Prozent. Die 0,42 Millionen Werberelevanten kamen nicht über passable 7,9 Prozent Marktanteil hinaus. Der Actionfilm «Transformers: The Last Knight» ► fiel schließlich mit 0,24 Millionen Fernsehenden auf akzeptable 3,2 Prozent zurück. Bei den 0,14 Millionen blieben mäßige 6,5 Prozent Marktanteil übrig.Das Ergebnis von RTL Nitro konnte sich ebenfalls sehen lassen. Hier wurden ab 20.15 Uhr zwei Folgenausgestrahlt. Mit 0,39 beziehungsweise 0,40 Millionen Serienfans landeten die beiden Episoden jeweils bei einer passablen Sehbeteiligung von 1,6 Prozent. Zudem schalteten 0,17 und später 0,19 Millionen Jüngere ein, wodurch starke 3,4 sowie 3,3 Prozent Marktanteil ermittelt wurden.