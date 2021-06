Plant Raab ein «TV Total»-Comeback?

TV-News

Laut eines ‚Spiegel’-Berichts könnte es im Herbst zu einem Comeback von «TV Total» kommen, allerdings nicht mit Stefan Raab als Moderator, sondern mit Sebastian Pufpaff.

Dem ‚Spiegel‘ liegen offenbar Informationen aus Branchenkreisen vor, wonach Entertainer Stefan Raab an einer Neuauflage vonarbeite. Dem Bericht zufolge könnte das Comeback bereits im Herbst erfolgen – im Wochenrhythmus. Bei der Einführung der Show war das Late-Night-Format ebenfalls zunächst nur wöchentlich zu sehen, ehe es auf vier Tage pro Woche ausgeweitet wurde. Raab werde die Neuauflage der 2015 beendeten Sendung allerdings nicht moderieren. ‚Der Spiegel‘ brachte stattdessen den Kabarettisten Sebastian Pufpaff ins Spiel. Raab will mit seiner Firma Raab TV als Produzent tätig sein.‚Spiegel‘ schrieb zudem, dass die Idee des TV-Comebacks wohl schon seit dem vergangenen Jahr, „unter strenger Geheimhaltung“, verfolgt werden. Ob es wirklich so kommen wird, ist derzeit aber noch völlig unklar. Ein Sender-Sprecher könne die Rückkehr der Show zu ihrem Stammsender nicht bestätigen. Die Idee klinge aber „verlockend“. Brainpool, die Mutterfirma von Raab TV, und Pufpaffs Management verweigerten dem ‚Spiegel‘ eine Aussage. Aktuell ist der Kabarettist bei den Öffentlich-Rechtlichen aktiv.Während der Corona-Pandemie entwickelte er für 3sat die Satireshow «Noch nicht Schicht», für die es allerdings keine Zukunft gibt. Außerdem ist er in «Pufpaffs Happy Hour» zu sehen und vereinzelt in der «heute show» im ZDF . Sollte es tatsächlich zu einem Comeback von «TV Total» kommen, müsste es nicht automatisch bei ProSieben laufen, schließlich produzierte Stefan Raab zuletzt auch für die Mediengruppe RTL . Das Late-Night-Format «Täglich frisch geröstet» ist inzwischen aber abgesetzt worden. Für ProSieben entwickelte Raab die Formate «FameMaker» und den «FreeESC», ebenfalls nur mit mäßigem Erfolg.