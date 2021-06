Eva Green steigt bei französischer Apple-Serie ein

US-Fernsehen

Außerdem wird Vincent Cassel eine Hauptrolle übernehmen.

César-Preisträger Vincent Cassel («Black Swan», «Westworld») und BAFTA-Preisträgerin Eva Green («Miss Peregrine's Home For Peculiar Children») spielen die Hauptrollen in, dem ersten französisch- und englischsprachigen Apple Original für den Streamer Apple TV+ . Regie führt der Emmy-Preisträger Stephen Hopkins («24»), das Drehbuch stammt von Virginie Brac («Spiral»).Zur Besetzung gehören außerdem Peter Mullan («Ozark»), César-Preisträger Gerard Lanvin («Call My Agent!»), Daniel Francis («Small Axe»), Stanislas Merhar («The Black Book»), Philippine Leroy-Beaulieu («Call My Agent!»), Laetitia Eido («Fauda»), Eriq Ebouaney («Rogue City»), BAFTA-Rising Star Bukky Bukray («Rocks») und Emmy-Preisträger Thierry Fremont («Murder In Mind»).Die Serie wird als "ein hochkarätiger, zeitgenössischer Thriller, der erforscht, wie die Fehler unserer Vergangenheit das Potenzial haben, unsere Zukunft zu zerstören" bezeichnet und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der "Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe antreten".