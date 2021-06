VOD-Charts

An der Spitze liegen in dieser Woche zwei Netflix-Serien, die aus Europa stammen – genauer gesagt aus Spanien und Frankreich.

In der vergangenen Woche sprang die französische Netflix-Serieauf den Spitzenplatz und sorgte für eine Reichweite von 8,41 Millionen und damit für einen neuen Topwert in diesem Jahr. In den vergangenen 24 Kalenderwochen schaffte kein Titel mehr Abrufe in einer Woche. In dieser Woche setzte man sogar noch einen drauf, aber dazu später mehr. In der 25. Kalenderwoche beginnen die VOD-Charts mit einem geteilten neunten Rang, den sichundmit einer Bruttoreichweite von 1,87 Millionen teilen.Knapp davor landet. Die Anwalts-Serie, in der auch die Duchess of Sussex Meghan Markle zu sehen ist, schaffte zwischen dem 18. und 24. Juni 1,88 Millionen Aufrufe. Eine Lücke von knapp einer halben Million Klicks entsteht zu Platz sieben und einer Überraschung in dieser Woche. Mit 2,32 Millionen Aufrufen istvertreten, die auf Amazon Prime Video streambar ist.Die Plätze davor sind heiß umkämpft, denn sowohlals auchzählen im erwähnten Zeitraum 2,33 Millionen Aufrufe und belegen damit Rang fünf. Auchist in dieser Woche wieder in der Liste vertreten. Die Krankenhaus-Serie aus Seattle schaffte 10.000 Klicks mehr und belegt mit 2,34 Millionen Zuschauern Platz vier.Die Rollen auf dem Treppchen sind derweil klar verteilt. Bronze geht an, der 4,12 Millionen Mal bei Prime Video geklickt wurde. Neu mit dabei ist die Netflix-Serie, deren vierte Staffel am 18. Juni weltweit beim kalifornischen Streamer an den Start ging. Insgesamt kam die spanische Dramaserie auf 5,14 Millionen Klicks. Einsam an der Spitze zieht derweil erneutseine Kreise. Wie erwähnt stellte die französische Serie vergangene Woche einen neuen Rekord auf, den man in dieser Woche sogar überbieten konnte. Diesmal steht eine Bruttoreichweite von 8,92 Millionen zu Buche.