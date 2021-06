«Joe Exotic»-Serie: Dean Winters spielt Jeff Lowe

US-Fernsehen

Für die neue Peacock-Serie hat man inzwischen einen weiteren Schauspieler gecastet.

Der Schauspieler Dean Winters hat einen Vertrag mit den Produzenten der-Serie geschlossen, um die Rolle des Jeff Lowe zu verkörpern. Fans von «Tiger King» erinnern sich, dass Lowe Exotics Geschäftspartner war, ehe er sich gegen ihn wandte. Winters ist der jüngste Neuzugang in der bereits gut besetzten Besetzung von «Joe Exotic».Er schließt sich den bereits angekündigten Hauptdarstellern Kate McKinnon, die Baskin spielen wird, und John Cameron Mitchell, der Exotic spielen wird, an. Außerdem wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Brian Van Holt John Reinke, Sam Keeley John Finlay, Natt Wolff Travis Maldonado und Dennis Quaid Rick Kirkham spielen werden.Winters ist für das Peacock-Publikum kein Unbekannter, da er derzeit in der von der Kritik gefeierten Komödie «Girls5Eva» des Streaminganbieters zu sehen ist. Diese Serie brachte ihn wieder mit Tina Fey zusammen, mit der er zuvor in der NBC-Hitkomödie «30 Rock» gearbeitet hat.