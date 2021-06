«Unter the Banner of Heaven»: Andrew Garfield an Bord

US-Fernsehen

Außerdem wird Daisy Edgar-Jones eine Hauptrolle in der FX-Hulu-Serie spielen.

Andrew Garfield und Daisy Edgar-Jones werden die Hauptrollen der FX-Hulu-Miniseriespielen. Die Serie stammt von Autor Dustin Lance Black und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jon Krakauer. In der Serie wird der Glaube eines gläubigen Detektivs auf die Probe gestellt, als er einen brutalen Mord untersucht, der mit dem Abgleiten einer angesehenen Familie aus Utah in den LDS-Fundamentalismus und ihrem Misstrauen gegenüber der Regierung in Verbindung zu stehen scheint.Garfield spielt Pyre, einen LDS-Ältesten, der sich seiner Kirche und seiner Familie verpflichtet fühlt, aber durch seinen Kontakt mit einem mutmaßlichen Mörder beginnt, einige der Lehren der Kirche in Frage zu stellen. Edgar-Jones verkörpert die Rolle von Brenda, einer jungen gläubigen Mormonin, die Opfer eines brutalen Mordes wird.Black hat die Serie kreiert und wird als ausführender Produzent zusammen mit Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey und Anna Culp für Imagine Television tätig sein. Jason Bateman und Michael Costigan werden über Aggregate Films als ausführende Produzenten fungieren.