Apple bestellt «Strange Planet»

US-Fernsehen

Die Animationsserie soll tiefgründige Geschichten auf einem entfernten Planeten erzählen.

Der Streamingdienst von Apple hat eine direkte Serienbestellung für die animierte Serieerteilt. Dan Harmon und Nathan Pyle sind die Entwickler der Serie, allerdings hat Pyle bereits den gleichnamigen Webcomic erschaffen. Als Showrunnerin ist Amalia Levari an Bord.Die Serie «Strange Planet» soll tiefgründige und zu Herzen gehende Geschichten über Wesen auf einem fernen Planeten erzählen, der der Erde nicht unähnlich ist. «Strange Planet» wäre erst die zweite Zeichentrickserie für Erwachsene, die bei Apple debütiert. Der Streamer hat derzeit auch die Musical-Comedy-Serie «Central Park», deren zweite Staffel am 25. Juni starten soll.Harmon ist als Co-Creator der erfolgreichen Adult-Swim-Serie «Rick and Morty» bekannt, deren fünfte Staffel kürzlich Premiere feierte. Die Serie gewann 2018 und 2020 den Emmy für die beste Animationssendung. Harmon war zuvor Schöpfer und ausführender Produzent der erfolgreichen NBC-Comedy «Community».