«Horror of Dolores Roach»: Drei neue Schauspieler gecastet

US-Fernsehen

Die Amazon-Serie wird unter anderem mit Alejandro Hernandez, Kita Updike und K. Todd Freeman besetzt.

Für die neue Seriearbeitet der Streamingdienst von Amazon mit dem Horror-Experten Blumhouse Television und dem Audio-Anbieter Spotify zusammen. Neben der Hauptdarstellerin Justina Machado nahm man nun Alejandro Hernandez, Kita Updike und K. Todd Freeman unter Vertrag.Das Projekt, das auf dem gleichnamigen Spotify-Podcast basiert, wurde bereits im Mai als in Entwicklung bei Amazon angekündigt. In der Serie wird "Magic Hands" Dolores Roach (Machado) nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt mit 200 Dollar und den Kleidern, die sie am Leib trägt, in ein stark gentrifiziertes Washington Heights zurück. Ihr Freund wird vermisst, ihre Familie ist längst weg, ihre Wohnung ist nun von Fremden besetzt. Dolores findet Zuflucht in dem heruntergekommenen Laden Empanada Loca um die Ecke, dem einzigen Überbleibsel ihres früheren Lebens.Aaron Mark hat das Drehbuch für die Pilotfolge geschrieben und wird zusammen mit Daphne Rubin-Vega und Dara Resnik die Produktion übernehmen. Jason Blum, Chris McCumber und Jeremy Gold von Blumhouse Television sowie Chris Giliberti und Justin McGoldrick von Spotify werden ebenfalls die Produktion übernehmen. Roxann Dawson wird bei dem Pilotfilm Regie führen.